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В Украине почти создали две вакцины от COVID-19: подробности

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
3 октября, 18:30
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Испытывать препараты будут за границей, поскольку в нашей стране сделать это пока невозможно
В Украине будут производить вакцину от ковида
В Украине будут производить вакцину от ковида / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заканчивают разработку двух вакцин против коронавируса. Сейчас идут переговоры с ВОЗ, чтобы провести доклинические испытания в Институте Роберта Коха в Германии.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комисаренко в эфире "Украина 24".

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По его словам, украинские ученые не могут самостоятельно провести испытания, потому что в Украине "нет ни одной лаборатории, которая имеет право работать с вирусом".

"То есть, мы должны животным ввести вакцины и посмотреть, защищают ли они животное от вируса. Я сейчас веду переговоры с ВОЗ. И мы договорились, что, возможно, проведем доклинические испытания в Институте Роберта Коха в Германии", – сказал Комисаренко.

Он добавил, что более важный вопрос – создание собственной вакцины, которая будет иметь стратегическое значение.

"Такой вакциной может быть вакцина против коронавируса. Но она может быть использована против различных вариантов коронавируса, которых еще не существует, она может быть использована и против других патогенов. Это вакцина, которая делается на основе матричной РНК, она очень похожа на Pfizer или Moderna", – заявил Сергей Комисаренко.

Какие вакцины сейчас есть в Украине

Минздрав обнародовал список типов вакцин от коронавируса, которые есть в настоящее время в стране. Украинцы могут воспользоваться векторной, инактивированной и мРНК-вакциной:

  • Векторная – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
  • Инактивированная – CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
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