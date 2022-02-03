Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине поднимают зарплату военным: сколько будут получать

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 11:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам министр обороны Украины, на сегодняшний день военные получают 10 300 гривен
Армейцам планируют поднять зарплату до среднерыночной / Коллаж "Сегодня"
Армейцам планируют поднять зарплату до среднерыночной / Коллаж "Сегодня"

В Украине планируют поднять зарплатувоенным ВСУ до 14 тысяч гривен. На сегодняшний день солдаты получают 10 300 гривен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире Украина 24.

Реклама

"Служба в ВСУ станет интересной, а поэтому контракт может быть начиная с 10 лет. Тогда имеет смысл вкладывать в подготовку, жилищную программу, серьезное денежное обеспечение", – говорит министр.

Сегодня солдат получает 10 300 гривен, однако среднерыночная зарплата в Украине составляет 14 тысяч гривен.

"Наша задача поднять зарплату до рыночного уровня для того, чтобы ребята, подписавшие контракт, хотели остаться и продлить контракт" – добавил Алексей Резников.

Реклама

Расходы государства на контрактников могут быть около 1,5 млн грн.

В Украине резко взлетела средняя зарплата

В декабре 2021 года реальная средняя зарплата украинца выросла на 21,5%, если сравнивать с ноябрем. Если же сравнит показатели за год – зарплата стала больше почти на 12%.

Так, штатный сотрудник предприятий, учреждений и организаций в декабре прошлого года получал за свою работу 17 453 грн (на 3 171 гривну больше, чем месяцем ранее).

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Похоронили без головы: мать погибшего офицера не верит в самоубийство сына (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В случае агрессии РФ. Готовы ли киевляне защищать столицу – опрос (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

223 695

заболело за неделю в Украине

+52%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять