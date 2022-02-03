В Украине поднимают зарплату военным: сколько будут получать

По словам министр обороны Украины, на сегодняшний день военные получают 10 300 гривен

Армейцам планируют поднять зарплату до среднерыночной / Коллаж "Сегодня"

В Украине планируют поднять зарплатувоенным ВСУ до 14 тысяч гривен. На сегодняшний день солдаты получают 10 300 гривен.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире Украина 24.

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"Служба в ВСУ станет интересной, а поэтому контракт может быть начиная с 10 лет. Тогда имеет смысл вкладывать в подготовку, жилищную программу, серьезное денежное обеспечение", – говорит министр.

Сегодня солдат получает 10 300 гривен, однако среднерыночная зарплата в Украине составляет 14 тысяч гривен.

"Наша задача поднять зарплату до рыночного уровня для того, чтобы ребята, подписавшие контракт, хотели остаться и продлить контракт" – добавил Алексей Резников.

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Расходы государства на контрактников могут быть около 1,5 млн грн.

В Украине резко взлетела средняя зарплата

В декабре 2021 года реальная средняя зарплата украинца выросла на 21,5%, если сравнивать с ноябрем. Если же сравнит показатели за год – зарплата стала больше почти на 12%.

Так, штатный сотрудник предприятий, учреждений и организаций в декабре прошлого года получал за свою работу 17 453 грн (на 3 171 гривну больше, чем месяцем ранее).

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