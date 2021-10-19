Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Лига чемпионов Лига чемпионов 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине поднимут цены на алкоголь, а Apple представила осенние новинки — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 октября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Минэкономики предлагает поднять стоимость алкогольных напитков, а Apple представила новые MacBook и AirPods
В Украине вырастут цены на алкоголь, однако не на весь, а Apple порадовала новыми гаджетами/Коллаж: Сегодня
В Украине вырастут цены на алкоголь, однако не на весь, а Apple порадовала новыми гаджетами/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Дорогое удовольствие: в Украине снова обещают поднять цены на алкоголь

Министерство экономики Украины предлагает увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Розничные цены на обычные (не игристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки поднимать не будут.

Реклама

Вырастут цены не на все алкогольные напитки/Коллаж: Сегодня
Вырастут цены не на все алкогольные напитки/Коллаж: Сегодня

Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены

Американский техногигант Apple провел вторую осеннюю презентацию. На ней показали новые MacBook Pro, а также наушники AirPods 3.

Apple представила осенние новинки/Коллаж: Сегодня
Apple представила осенние новинки/Коллаж: Сегодня

Реклама

Въезд запрещен! ЕС может исключить Украину из зеленого списка для путешествий

На этой неделе Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано снимать ковидные ограничения на въезд. Это связано с ситуацией с COVID-19 в стране.

В странах ЕС будут действовать COVID-ограничения для украинцев/Коллаж: Сегодня
В странах ЕС будут действовать COVID-ограничения для украинцев/Коллаж: Сегодня

Старинная находка: в Израиле нашли меч, которому 900 лет

В Израиле мужчина на дне Средиземного моря нашел меч, которому около 900 лет. Длина его лезвия составляет почти метр, а рукоятки — 30 сантиметров. Артефакт был передан государству, а мужчина получил почетную грамоту.

Реклама

Длина лезвия составляет почти метр/Коллаж: Сегодня
Длина лезвия составляет почти метр/Коллаж: Сегодня

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

18 октября 1991. Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании мощностей по производству национальной валюты и ценных бумаг

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

82 609

заболело за неделю в Украине

-10%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять