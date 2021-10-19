В Украине поднимут цены на алкоголь, а Apple представила осенние новинки — главные новости за ночь

Минэкономики предлагает поднять стоимость алкогольных напитков, а Apple представила новые MacBook и AirPods

В Украине вырастут цены на алкоголь, однако не на весь, а Apple порадовала новыми гаджетами/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Дорогое удовольствие: в Украине снова обещают поднять цены на алкоголь

Министерство экономики Украины предлагает увеличить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Розничные цены на обычные (не игристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки поднимать не будут.

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Вырастут цены не на все алкогольные напитки/Коллаж: Сегодня

Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены

Американский техногигант Apple провел вторую осеннюю презентацию. На ней показали новые MacBook Pro, а также наушники AirPods 3.

Apple представила осенние новинки/Коллаж: Сегодня

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Въезд запрещен! ЕС может исключить Украину из зеленого списка для путешествий

На этой неделе Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано снимать ковидные ограничения на въезд. Это связано с ситуацией с COVID-19 в стране.

В странах ЕС будут действовать COVID-ограничения для украинцев/Коллаж: Сегодня

Старинная находка: в Израиле нашли меч, которому 900 лет

В Израиле мужчина на дне Средиземного моря нашел меч, которому около 900 лет. Длина его лезвия составляет почти метр, а рукоятки — 30 сантиметров. Артефакт был передан государству, а мужчина получил почетную грамоту.

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