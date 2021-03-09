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В Украине похолодает до -15: синоптик дала "морозный прогноз"

9 марта, 14:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Зима до последнего не отступает – украинцев ждет серьезный холод

Сильный мороз в Украине ожидается ближайшей ночью, местами температура упадет до -15. При этом ни снега, ни дождя в среду ждать не стоит.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду большая часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.

Ветер будет с северо-востока, умеренный.

Ближайшая ночь будет очень холодной, 5-10 градусов мороза. На северо-востоке и севере местами до -15.

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Завтра днем предполагается от -3 до +3 градусов, на Закарпатье до +6.

В Киеве 10 марта будет сухо и холодно: ночью 5-8 градусов ниже нуля, днем – 0-2 мороза.

"Потепление, вместе с осадками, придет в Украину в конце недели", – добавила Диденко.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода Мороз прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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