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В Украине похолодает почти до -30: где и когда будет холодней всего

12 февраля, 11:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вскоре снегопады утихнут, но будет другая проблема – дикий холод

Украину ждет последний снежный циклон, а уже в воскресенье метели утихнут. Но придут сильные морозы до -28 градусов ночью. Очень холодно, но солнечно, будет всю следующую неделю.

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Холоднее всего будет на севере и в центре, а вот жителям Одесской области и Закарпатья повезет больше – там будет не так холодно.

Во время прояснений ночью температура в северных и центральных областях будет опускаться до 20-24 градуса мороза. На северо-востоке страны возможно даже 27-28 градусов мороза.

Этот холодный период продлится с 16 по 18 февраля.

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Тем временем в Украине продолжается снежный апокалипсис. В последние дни насыпало столько снега, что снегоуборочная техника не справляется, расчищаться тротуары помогали даже рядовые украинцы.

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Читайте также в нашем материале, как отпраздновать День влюбленных 14 февраля, когда на улице метет и "собачий" холод.

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погода прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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