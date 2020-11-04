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В Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной" – Ляшко

4 ноября, 22:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID

Создавать новую зону карантина в Украине пока не будут, но планируют изменить правила для населенных пунктов, которые попадают в "красную зону".

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Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ", передает РБК-Украина.

Ляшко рассказал, что сейчас населенные пункты, которые оказались в "красной зоне", могут просить Госкомиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить не все ограничения из утвержденного правительством перечня, но в Минздраве планируют изменить это правило.

"Мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения – это "красный уровень". Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то там применяется весь перечень ограничений. И туда попадает уже и общественный транспорт", – объяснил главный санврач.

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Ранее в Госпотребслужбе заявили, что в Украине могут создать "черную зону" карантина, где будут вводить кратковременные локдауны.

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Напомним, в Украине могут ввести время для пожилых людей, когда они смогут совершать покупки без посторонних. Правительство будет рекомендовать представителям бизнеса внедрить время для обслуживания людей в возрасте 60+.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин зона коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко
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