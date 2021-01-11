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В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

11 января, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от коронавируса умерли 68 человек

В Украине за последние сутки выявили 4288 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 119 314 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 68 украинцев (всего – 19 835). Вылечить удалось 796 417 инфицированных (4819 – за последние сутки).

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Локдаун — не жесткий карантин: Степанов объяснил разницу

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения весеннего локдауна. По его мнению, введение зимних ограничений позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения – "чтобы мы всем в состоянии были оказывать медицинскую помощь".

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Также напомним, главный эпидемиолог Минздрава заявила, что в Украине нет карантина. По ее словам, в стране ввели "усиленные противоэпидемические мероприятия".

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине. По словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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