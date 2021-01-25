Минимум с сентября: в Украине рекордно малое количество новых случаев COVID-19

За сутки от COVID-19 умерли 63 человека

В Украине за последние сутки выявили 2516 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 194 328 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 63 украинца (всего – 21 924). Вылечить удалось 953 297 инфицированных (5783 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ пообещали, что международный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX запустится уже в феврале. Организация заключила контракт с американско-немецким альянсом Pfizer/BioNTech на поставку до 40 млн доз вакцины, а до апреля ожидается поставка еще около 150 млн доз, но уже от AstraZeneca.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря усиленным карантинным ограничениям в Украине с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.

Кроме того, лидеры ЕС обещают Зеленскому, что Украина быстро получит вакцину против COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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