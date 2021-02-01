Українська
$ 28,13
34,16
  1. Последние новости Украины

В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

1 февраля, 08:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умер 61 человек

В Украине за последние сутки выявили 2030 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 221 485 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 61 украинец (всего – 22 768). Вылечить удалось 1 023 915 инфицированных (5131 – за последние сутки).

В тренде
Закон о регистрации вакцин от COVID-19: в чем его важность для Украины

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса. В организации просят приостановить процесс, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

Реклама

Также напомним, в феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Кроме того, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград заявила, что почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуЭкономика
Готовьте сани: в Украину возвращается настоящая зима
Готовьте сани: в Украину возвращается настоящая зимаУкраина
Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьи
Угрожают смертью: квартиру космонавта Каденюка пытаются отобрать у его семьиУкраина
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртом
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртомЗапад
На Украину надвигается снежный циклон: где и когда ждать непогоды
На Украину надвигается снежный циклон: где и когда ждать непогодыУкраина
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3177 новых заболевших
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 3177 новых заболевшихУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять