В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

За сутки от COVID-19 умер 61 человек

В Украине за последние сутки выявили 2030 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 221 485 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 61 украинец (всего – 22 768). Вылечить удалось 1 023 915 инфицированных (5131 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса. В организации просят приостановить процесс, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

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Также напомним, в феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Кроме того, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград заявила, что почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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