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В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

15 февраля, 08:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 62 человека

В Украине за последние сутки выявили 2332 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 273 475 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 62 украинца (всего – 24 392). Вылечить удалось 1 116 779 инфицированных (2478 – за последние сутки).

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Запись на бесплатную прививку от коронавируса начнется в марте

Ранее мы сообщали, что на этой неделе делегация Всемирной организации здравоохранения завершила свое расследование вопроса происхождения коронавируса. Глава группы ответил на вопросы о лабораторном появлении COVID-19 и заражении от летучей мыши.

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Также напомним, британские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса. Главные признаки COVID-19 не изменились.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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