Українська
$ 27,9
33,67
  1. Последние новости Украины

В Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

26 апреля, 08:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране – за сутки от болезни умерли 195 человек – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 030 333 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 195 украинцев (всего – 42 518). Вылечить удалось 1 579 438 инфицированных (6910 – за последние сутки).

В тренде
С солнечной батареей и прозрачным корпусом: в Украине разрабатывают электромобиль Ева

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине резко упали темпы вакцинации от COVID-19. В крайних западных и восточных областях зафиксирована крайне низкая скорость иммунизации населения.

Также напомним, в Украине не будут на Пасху закрывать церкви. Но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и соблюдать все карантинные правила, чтобы обезопасить себя и других.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ
Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответЖКХ
В Украину снова идут заморозки – прогноз погоды на начало недели (карта)
В Украину снова идут заморозки – прогноз погоды на начало недели (карта)Украина
В Украину идут заморозки: какой погоды ждать на Вербное воскресенье (карта)
В Украину идут заморозки: какой погоды ждать на Вербное воскресенье (карта)Украина
Доллар
Доллар "делает нам нервы": куда пойдет курс к праздникамЭкономика
Заблокировали каналы, но не трансляции! Прокол YouTube в запрете 112, ZIK и NewsOne
Заблокировали каналы, но не трансляции! Прокол YouTube в запрете 112, ZIK и NewsOneУкраина
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановки
Отвод войск – это дымовая завеса: Швеция обвинила Россию в эскалации обстановкиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять