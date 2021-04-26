В Украине после выходных выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19

Коронавирус продолжает распространяться по стране – за сутки от болезни умерли 195 человек – данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 030 333 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 195 украинцев (всего – 42 518). Вылечить удалось 1 579 438 инфицированных (6910 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине резко упали темпы вакцинации от COVID-19. В крайних западных и восточных областях зафиксирована крайне низкая скорость иммунизации населения.

Также напомним, в Украине не будут на Пасху закрывать церкви. Но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и соблюдать все карантинные правила, чтобы обезопасить себя и других.

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