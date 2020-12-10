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В Украине потеплеет, а местами пройдет мокрый снег: прогноз на 10 декабря (карта)

10 декабря, 07:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 10 декабря, в некоторых регионах потеплеет на несколько градусов, местами ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -2 до нуля, а на севере столбики термометров покажут от -1 до нуля. В Киеве, Черкассах и Кропивницком пройдет мокрый снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 до 4 градусов выше нуля, также вероятен мокрый снег. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 7 градусов с отметкой плюс.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 9 градусов выше нуля. В Одессе и Херсоне ожидается дождь.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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