В Украине потеплеет, а местами пройдет мокрый снег: прогноз на 10 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 10 декабря, в некоторых регионах потеплеет на несколько градусов, местами ожидаются осадки.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -2 до нуля, а на севере столбики термометров покажут от -1 до нуля. В Киеве, Черкассах и Кропивницком пройдет мокрый снег.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 до 4 градусов выше нуля, также вероятен мокрый снег. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 7 градусов с отметкой плюс.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 9 градусов выше нуля. В Одессе и Херсоне ожидается дождь.

Реклама В тренде Локдаун возвращается: что это значит

Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до -10 градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама