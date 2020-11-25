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В Украине потеплеет, но местами пройдут дожди: прогноз на 25 ноября (карта)

25 ноября, 07:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На большей части территории страны будет облачно

В Украине сегодня, 25 ноября, немного потеплеет, а в некоторых областях ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на севере и востоке пройдут дожди. Температура воздуха установится на уровне 3-6 градусов тепла.

В западных областях будет облачно, однако осадки маловероятны. Столбики термометров покажут 4-9 градусов с отметкой плюс.

На юге страны также будет облачно. Температура воздуха установится на уровне 6-8 градусов выше нуля.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове выпал первый снег. Фото и видео природного явления горожане делятся в Сети.

Также напомним, на горе Поп Иван Черногорский с утра -2 градуса. Спасатели опубликовали видео зрелищного рассвета в высокогорье.

Кроме того, в Украине резко похолодает. Синоптики рассказали, где будет первый мороз. Погоду в Украине до конца недели будет определять антициклон, а это значит – никаких дождей.

Новости "Сегодня" писали, что восток Украины засыпало снегом. В Луганской и Донецкой областях существенно похолодало.

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