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В Украине потеплеет до +12: синоптик уточнила прогноз на 2 марта

1 марта, 14:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра украинцев ждет настоящая весенняя погода, но повезет не всем

Март в Украине начался довольно умеренно погодой – небольшие осадки и температура. Завтра будет сухо практически везде и потеплеет, местами до +12.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, осадки завтра в виде мокрого снега вероятны на востоке и северо-востоке страны. Затем умеренные осадки появятся аж 5 марта в северных, западных и отчасти центральных областях.

Во вторник ожидается западный ветер – порывистый, с сильными порывами.

Температура воздуха во вторник 4-8 градусов тепла.

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На востоке и северо-востоке 1-4 градуса выше нуля.

В тренде
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На западе теплее, 6-12 градусов.

В Киеве 2 марта осадков не ожидается, но будет неприятный порывистый западный ветер. Ночью около нуля, днем ​​во вторник – 4-5 градусов тепла. Диденко добавила, что в среду-четверг в Киеве потеплеет (карта).

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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погода прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

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