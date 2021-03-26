В Украине потеплеет до +15: синоптик порадовала прогнозом на выходные

Суббота будет шикарной, а в воскресенье погоду подпортят дожди

В Украину уже пришло потепление, а на выходных температура повысится еще больше, местами до +15. При этом дожди ожидаются лишь в воскресенье.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

27 марта в Украине в течение дня 8-13 градусов, на западе до +16 градусов.

В Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Днепре с районами немного свежее, 7-9 тепла.

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Без осадков.

В Киеве 10-12 градусов и солнце.

Воскресенье

28 марта атмосферный фронт (карта) принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области. На востоке без осадков.

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Из-за деятельности холодного атмосферного фронта, на западе снова похолодает до 6-9 градусов. На остальной территории еще будет тепло, в районе 10-12 градусов.

В Киеве дождь может несколько снизить температуру воздуха.

Прогноз Укргидрометцентра

27 марта

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28 марта

Как сообщали новости "Сегодня", настоящая весна придет уже ближе к Пасхе, а до этого будет месяц температурных качелей. Синоптики дали прогноз на апрель.

Видео: Сегодня

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