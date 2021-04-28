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В Украине потеплеет до +16, но не везде – прогноз погоды на 28 апреля (карта)

28 апреля, 07:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 28 апреля – где будет теплее всего – карта

В Украине сегодня, 28 апреля, во всех областях потеплеет на несколько градусов, местами будет облачно, но осадков не предвидится.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 10 до 16 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 11 до 16 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Украину снова идут заморозки, а в Карпатах может выпасть мокрый снег.

Также напомним, синоптики дали неутешительный прогноз – в Киеве каждую ночь с 24 по 27 апреля ожидаются сильные заморозки.

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