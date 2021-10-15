В Украине появилась первая красная зона, желтых почти не осталось

В Украине Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.
Об этом пишет Минздрав.
Что под запретом в Херсонской области:
- работа заведений общепита (кроме доставки и навынос);
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют "зеленый" сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.
В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Оранжевая зона
За последние сутки в оранжевую зону вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит так:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
В оранжевой зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.
Желтая зона
В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:
- Киев
- Винницкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Полтавская область
- Ровенская область
Ранее мы писали:
- В социальных сетях распространяются слухи, что Киев близок к попаданию в оранжевую зону карантина. "Сегодня" проверили, так ли это.
- В Украине в ноябре в двух городах заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.