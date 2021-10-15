Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине появилась первая красная зона, желтых почти не осталось

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 10:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью COVID-19. За последние сутки обнаружили 13 624 новых случая инфицирования коронавирусом
Минздрав обновил карантинные зоны
Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине Херсонская область официально перешла в красную зону. За последние сутки в области подтвердили еще 709 новых COVID-случаев.

Об этом пишет Минздрав.

Реклама

Что под запретом в Херсонской области:

  • работа заведений общепита (кроме доставки и навынос);
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалы, бассейны и фитнес-центры;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют "зеленый" сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Реклама

Оранжевая зона

За последние сутки в оранжевую зону вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит так:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В оранжевой зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

Желтая зона

В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:

Реклама
  • Киев
  • Винницкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

15 октября 1991. Кабмин принял постановление о сохранении средней заработной платы за беременными женщинами...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

96 894

заболело за неделю в Украине

+23%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять