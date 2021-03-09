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В Украине зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса

9 марта, 18:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Компания Sinovac Biotech стала уже третьей, которой разрешили применять свою COVID-вакцину в стране

Украина зарегистрировала вакцину от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech Ltd, 1,9 млн доз которой уже согласился купить Минздрав.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на заявление фармкомпании "Лекхим".

Именно эта компания является уполномоченным представителем китайской компании Sinovac Biotech, которая и разработала препарат.

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Напомним, что первые 700 тыс. доз этой вакцины Украина должна получить уже до конца текущего месяца. Кроме нашей страны, эту вакцину используют Турция, Китай, Чили, Индонезия, Бразилия и Азербайджан.

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Стоит отметить, что Sinovac стала уже третьей компанией, получившей регистрацию COVID-вакцины. Ранее в Украине зарегистрированы вакцины производства Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Украинский Минздрав пока что официально не подтвердил регистрацию вакцины.

В январе бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан провел исследования, согласно которым общая эффективность вакцины CoronaVac оказалась 50,38%.

Позже в "Лекхим" заявили, что испытания в Турции показали значительно более высокий показатель – 83,5%. Кроме того, Эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Sinovac

Источник: Сегодня

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