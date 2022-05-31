В Украине появился новый праздник: когда будут отмечать

Законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада проголосовала за учреждение в Украине нового праздника – День Украинской Государственности. Его будут отмечать 28 июля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Теперь 28 июля официальный новый праздник – "День Украинской Государственности". За – 257 голосов", – написал Железняк.

Зеленский предложил сделать выходным День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать выходным новосозданный государственный праздник – День украинской государственности, указ о котором он подписал во время парада на День Независимости. Об этом заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады 24 августа 2021 года.

"Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", – сказал он.

Отметим, что праздник будут отмечать 28 июля, в день учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины. День Крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля – в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

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Что известно о празднике?

Как говорится в пояснительной записке, новый праздник будет способствовать утверждению преемственности более чем тысячелетний истории Украинского государства. Согласно документу, Украина берет начало со времен Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Литовско-Русского государства, Гетманщины, УНР, ЗУНР, Карпатской Украины до современной Украины.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".

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