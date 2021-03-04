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В Украине появился новый штамм коронавируса: медики назвали нетипичные симптомы (видео)

4 марта, 10:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С мутировавшим вирусом через неделю начинаются осложнения

В Украине появился новый штамм коронавируса. У больных медики замечают другие симптомы – это диарея и тошнота, не являющиеся типичными для COVID-19. Чаще стали болеть молодые люди от 30-ти лет. Выросли случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Ольга Соломенная.

Ранее на вторую неделю наступало облегчение, а с мутировавшим вирусом теперь как раз начинаются осложнения. Сама инфекция держится в организме дольше.

Новая мутация может привести к смертности среди молодежи – вот что новостям "Сегодня" рассказала инфекционист Татьяна Логинова.

"Острый период заболевания проходит незаметно и они довольно поздно обращаются за помощью к врачам. Чтобы заразиться, нужна совсем маленькая доза вируса. И поэтому его распространение осуществляется очень быстро. А течение заболевания стало тяжелее".

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что симптомы "британского" штамма коронавируса почти такие же, как и у исходного варианта – высокая температура, постоянный кашель и усталость, но есть и небольшие отличия.

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Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24" что, у нас циркулирует сугубо европейский – итальянский и испанский штамм.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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штамм симптомы мутация коронавирус инфекционист COVID-19

Источник: Сегодня

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