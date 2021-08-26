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В Украине появятся новые дорожные знаки – собран лучший мировой опыт

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
26 августа, 12:49
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С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021
Hазработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре / Фото: коллаж "Сегодня"
Hазработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре / Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 ноября 2021 года в Украине вступает в силу новый стандарт ДСТУ 4100:2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения". Его разработали специалисты ГП "ГосдорНИИ" в сотрудничестве с "Агентами перемен".

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Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По новым стандартам, все тексты на дорожных знаках должны быть написаны с большой буквы, появится новая форма стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки будут используются символы европейского образца.

Фото: Укравтодор
Фото: Укравтодор

Также, определены четкие пропорции и расстояния между элементами текста и предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов.

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А для обеспечения безопасности пешеходов появятся новые обозначения диагональных пешеходных переходов и новые таблички для островков безопасности. Для велосипедистов предусмотрены новые знаки и таблички к дорожным знакам.

Кроме того, разработчики улучшили алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также появился новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

Фото: Укравтодор
Фото: Укравтодор

Отметим, что в новом ДСТУ собран лучший мировой опыт, а введенные новшества должны положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения на украинских дорогах.

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Напомним, сервисные центры Министерства внутренних дел уже выдают специальные номерные знаки для электромобилей, надписи на которых нанесены зеленым цветом.

Кроме того, в полиции рассказали, как наказывают водителей за ЗD-номера на авто.

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