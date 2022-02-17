В Украине появятся новые лекарства от COVID-19: что нужно знать

Ожидаются поставки 300 тысяч курсов препарата для лечения украинцев от коронавируса

В Украине появятся новые таблетки от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19 – "Паксловид". Препарат уже допущен к экстренному медицинскому применению после проведения необходимой экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Как известно, Украина подписала контракт с производителем препарата "Паксловид" – компанией Pfizer. Теперь Минздрав ожидает поставок 300 тысяч курсов "Паксловида". В настоящее время согласовывается график его поставок.

Кто получит таблетки

Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска. Он должен помочь избежать ухудшения состояния и перехода заболевания легкой или средней степени тяжести к тяжелой и избежать госпитализации.

Первый препарат от коронавируса уже в Украине

В Украине уже прибыли первые 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках.

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Первые украинские пациенты уже получили препарат "Молнупиравир". Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования.

Кому назначают препарат:

больным диабетом,

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

людям с избыточным весом,

украинцам в возрасте от 60 лет.

Где можно получить

"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент, – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

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