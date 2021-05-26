В Украине поймали Лукашенко на лжи о "бомбе" в самолете с Протасевичем

Белорусский режим пытается всячески выпутаться из истории с незаконным приземлением лайнера Ryanair и арестом оппозиционного активиста

Украинские авиадиспетчеры не получали информации о ЧП на борту авиакомпании Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, который 23 мая принудительно посадили в Минске якобы из-за угрозы взрыва.

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Об этом заявил руководитель госпредприятия "Украэрорух" Александр Ярмак.

По его словам, аэронавигационное обслуживание рейса в украинском воздушном пространстве осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии со всеми правилами и процедурами.

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Кроме того, все 25 минут, которые самолет пребывал во Львовском районе полетной информации, переговоры между экипажем и диспетчерами происходили в штатном режиме.

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"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни по каким источникам не поступало", – сказал Ярмак.

Так он ответил на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По его словам, самолет посадили в Минске, потому что якобы в Украине и Польше его садить отказались.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности?" – сказал 26 мая Лукашенко, выступая перед парламентом своей страны.

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Напомним, что ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Лукашенко лично принял решение о задержании Романа Протасевича.

Как уже сообщалось, с 26 мая Украина запретила авиасообщение с Беларусью, а на границе перестанут оформлять пассажиров, следующих из или в эту страну.

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске