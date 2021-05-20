В Украине поймали самых влиятельных "воров в законе" (фото)

"Звания" нарушители получили от представителей российского криминального мира, а затем под их влиянием был криминалитет половины страны

В Украине полицейские задержали двух самых влиятельных в стране "воров в законе". Их клички – "Умка" и "Лаша Сван".

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанные образовывали незаконные группировки и контролировали их через своих представителей криминалитета. Они подстрекали людей к новым преступлениям и создавали угрозы безопасности граждан.

/ Фото: Нацполиция

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Копы выяснили, что "Умку" "короновали" в 2014 году, а "Лаша Сван" стал "вором в законе" еще в 1995 году. Высокие "звания" они получили от топ-представителей российского криминального мира. Задержанные считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине.

/ Фото: Нацполиция

Под задержанными "ворами в законе" находился криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Реклама / Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемых прокомментировал и глава МВД Арсен Аваков. В Тwitter он заверил, что на этом правоохранители не остановятся и продолжать задерживать преступников.

"Новое законодательство, политическая воля и профессия оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", — написал он.

Напомним, ранее в Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонского.

Кроме того, сообщалось, что в Украине криминальных авторитетов будут сажать за сходки и титул "вора в законе".