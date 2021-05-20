Українська
$ 27,42
33,49
  1. Последние новости Украины

В Украине поймали самых влиятельных "воров в законе" (фото)

20 мая, 11:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

"Звания" нарушители получили от представителей российского криминального мира, а затем под их влиянием был криминалитет половины страны

В Украине полицейские задержали двух самых влиятельных в стране "воров в законе". Их клички – "Умка" и "Лаша Сван".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанные образовывали незаконные группировки и контролировали их через своих представителей криминалитета. Они подстрекали людей к новым преступлениям и создавали угрозы безопасности граждан.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

Копы выяснили, что "Умку" "короновали" в 2014 году, а "Лаша Сван" стал "вором в законе" еще в 1995 году. Высокие "звания" они получили от топ-представителей российского криминального мира. Задержанные считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине.

/ Фото: Нацполиция

В тренде
Непогода начинает покидать Украину: где 20 мая будет сухо (прогноз)
Украинцы гуляют по парку в Одессе
В тренде
Мягкая украинизация до 2030 года. Как за 9 лет все заговорят на украинском?
Украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни, коллаж: "Сегодня"
В тренде
Выбросившая паспорт украинка попала в "Миротворец": что о ней пишут (обновлено)
Людмила Чмулева уже в базе "Миротворец". Коллаж "Сегодня"

Под задержанными "ворами в законе" находился криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

Задержание подозреваемых прокомментировал и глава МВД Арсен Аваков. В Тwitter он заверил, что на этом правоохранители не остановятся и продолжать задерживать преступников.

"Новое законодательство, политическая воля и профессия оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", — написал он.

Напомним, ранее в Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонского.

Кроме того, сообщалось, что в Украине криминальных авторитетов будут сажать за сходки и титул "вора в законе".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Выбросившая паспорт украинка попала в
Выбросившая паспорт украинка попала в "Миротворец": что о ней пишут (обновлено)Украина
В Украине продолжит бушевать непогода: до каких областей не доберется циклон
В Украине продолжит бушевать непогода: до каких областей не доберется циклонУкраина
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)
В учебнике по украинскому языку заметили ссылку на порносайт (фото)Украина
Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУ
Доллар просел до нового минимума: официальный курс НБУФинансы
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жара
Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жараУкраина
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)
Скандал в Раде. Нового депутата не пустили к трибуне за его прошлое (фото, видео)Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять