В Украине предложили отдавать детей в школу с пяти лет

Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против"

В Украине рассматривают возможность начала образования в школах с пяти лет.

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Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений", – написал Шкарлет.

По его словам, соответствующее решение будет приниматься после обсуждения на педсоветах и согласно стандартам Новой украинской школы. Сейчас Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против".

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Шкарлет подчеркнул, что необходимо наработать необходимые решения, чтобы 12-летняя школьное образование действовало.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве пять школ остались на дистанционном обучении, а также 355 классов из 135 школ все еще находятся на самоизоляции.

Также мы писали о том, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что закрытие школ не поможет остановить коронавирус.

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