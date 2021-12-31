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В Украине предупредили об угрозе схода лавин: где будет опасно

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 08:44
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Синоптики прогнозируют значительное потепление в стране
В случае схождения снежной лавины нужно придерживаться нескольких правил / Коллаж "Сегодня"
В случае схождения снежной лавины нужно придерживаться нескольких правил / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 31 декабря, в Закарпатской и Львовской областях может быть значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Спасатели предупреждают про опасность 3 уровня.

"31 декабря на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеговластная опасность", – добавляют в ГСЧС.

Как действовать в случае схождения снежной лавины

Спасатели утверждают, если вы оказали в горах во время снежной лавины, то нужно:

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  • сохранять покой и избегать паники;
  • услышав шум приближающейся снежной лавины, немедленно спрятаться за скалу, дерево, лечь на землю, укрыть руками голову, прижать колени к животу;
  • нужно ориентировать свое тело за движением лавины и дышать через одежду.

Погода 31 декабря в Украине

В восточной части будет холодно. Ночью от -6 до -11 градусов, а днем от ​​-1 до -6 градусов. Снег стоит ждать во второй половине дня и вечером.

Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. Также будет дождь и мокрый снег.

На юге Украины ночью и утром будет сухо. Иногда будет появляться солнце. Днем прогнозируют незначительный мокрый снег. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

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В центральной части Украины будет мокрый снег и дождь. Температуру синоптики обещают около 0.

Северную часть Украины ночью еще поморозит немного. Там от -3 до -8 градусов. А днем будет оттепель. Только в Сумской области столбики термометров опустятся до -4 градусов.

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