В Украине преимущественно тепло и сухо: какая будет погода 26 октября

В Украине в ближайшие дни продержится теплая погода без осадков. Дожди возможны в понедельник, 26 октября, лишь местами в южной части, кроме Запорожья.

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Об этом сообщает Наталья Диденко в Facebook.

Так, температура воздуха в течение дня ожидается 12-17 градусов тепла, на юге местами до 20 градусов. Ветер с юго-востока, небольшой или умеренный.

"Теплая погода продержится в ближайшие дни, похолодает ближе к следующим выходным, но, опять же, это похолодание не будет окончательным", – пишет Наталья Диденко.

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Отметим, в столице завтра осадков не ожидается, будет около 14 градусов тепла.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. Ноябрь ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов.

Какой будет зима в этом году – ближе к новогодним праздникам потеплеет.

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