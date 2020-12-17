В Украине пресекли работу конвертцентра с оборотом 20 млрд грн в год (фото)

В центр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины

Украинские правоохранители пресекли работу одного из крупнейших в Украине конвертационных центров с годовым оборотом более чем 20 млрд грн.

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Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, в конвертцентр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

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Противоправную деятельность конвертационного центра правоохранители Львовской области документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято около 60 млн грн наличными, в том числе почти 1 млн долл, сообщила Венедиктова.

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Сейчас, по ее словам, на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

Как отметила генпрокурор, благодаря борьбе со схемами по уклонению от уплаты налогов и "скрутками" НДС только в этом году в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС.

В СБУ добавили, что дельцы незаконно минимизировали налоги клиентам, завышали валовые расходы, конвертировали деньги, "прикрывали" бестоварные операции и формировали налоговый кредит. Злоумышленники также помогали заказчикам отмывать незаконные доходы.

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Ранее Венедиктова подвела итоги своей работы за восемь месяцев.

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