В Украине продают лекарства от коронавируса. Объясняем, почему препараты – фальшивка

В Украине рекламируют лекарства от коронавируса. Их не стоит покупать

/ Фото: Сегодня

Все лекарства против коронавируса – фальшивка. Фармбизнес пользуется тем, что в Украине растет число больных и пытается продвинуть лекарства с недоказанной эффективностью как средство от COVID-19.

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На днях Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аптеку распространение и производство фальшивого лекарства от коронавируса "Антикоронавирус". Препарат изготовляла и продавала аптека из Днепра "Аптекарь". Препарат рекламировался в сети еще в марте и тогда же АМКУ взялся за расследование.

На днях АМКУ вынес решение оштрафовать аптеку на 30 тысяч гривень, сообщил в Facebook Алексей Хмельницкий, руководитель Киевского отделения Антимонопольного комитета. А в июле АМКУ оштрафовал на полмиллиона гривень ООО "Юрия-фарм" за то,что компания рекламировала "Декасан" как лекарство от коронавирусов.

А чем тогда лечат коронавирус?

Лекарства от COVID-19 не существует. Все препараты, которые рекламируются как противокоронавирусные – мошеннические, предупреждают в Минздраве.

Медикаменты, которые назначают в больницах нацелены на лечение либо уже последствий заражения, либо симптомов коронавирусной болезни, что тоже необходимо, пока нет вакцины. Эти препараты утверждены Минздравом и назначать их может только врач.

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Некоторые страны проводят клинические испытания различных препаратов, однако действие ни одного еще не подтверждено. В Украине тоже проводят клинические исследования четырех препаратов для лечения симптомов COVID-19. Некоторые из них давно известны и рекомендовались ранее для терапевтическо-профилактического применения, в основном во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ.

Однако в борьбе с коронавирусом сейчас все надежды возлагаются на вакцину.

Когда будет вакцина?

По данным ВОЗ, на 22 сентября ведутся клинические испытания 38 вакцин. Между производителями идет настоящая гонка за первенство выдачи готовой вакцины.

Первыми заявили о готовности вакцины Россия и Китай. РФ сообщает, что испытания вакцины Sputnik-V показали признаки иммунного ответа у пациентов, и в октябре начнется массовая вакцинация. Китай тоже заявляет, что разработал успешную вакцину. Но ни одна из них не входит в список вакцин Всемирной организации здравоохранения, которые прошли третий этап клинических испытаний – этап, который предполагает широкое тестирование на людях.

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До конца октября свою вакцину планируют запустить в массовое производство и в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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Пока ВОЗ подвергает сомнению качество первых вакцин. В организации заявляют, что не ожидает широкого распространения вакцинации против Covid-19 до середины 2021 года.

Будет ли вакцина доступна в Украине?

В Украине не производят вакцину от коронавируса. Однако страна летом присоединилась к Фонду Covax – организации, которая помогает справедливо закупать и распределять лекарства по всему миру. От Фонда Украина должна получить вакцины от коронавируса для 20% населения – это на 8 млн человек, заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Страна получит вакцину не ранее середины следующего года.

В первую очередь будущую вакцину от COVID-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги, заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, 10 сентября, во время телефонного разговора с министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном, они обсудили вопросы доступа Украины к будущей вакцине от COVID-19.

"Чтобы Украина могла получить вакцину одной из самых первых, нас поставили в эту очередь", – сказал министр.

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Самые частые признаки коронавируса – повышенная температура, сухой кашель, утомляемость, потеря обоняния и вкуса. При первых симптомах обращайтесь к врачу – он поставит диагноз и назначит лечение, чтобы избежать осложнений и облегчить симптомы.

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