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Уже официально. В Украине продлили адаптивный карантин

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 13:36
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Медицинская система в стране готова реагировать на новую волну коронавируса
Эпидемическая ситуация в стране контролируется
Эпидемическая ситуация в стране контролируется / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров в понедельник, 20 сентября, принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря. Речь идет об общенациональном карантине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", – пишут в сообщении.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.

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"Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", – добавил он.

Ситуация в Украине

Все области Украины, по состоянию на 14 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

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Поскольку Киев является лидером по заражению коронавирусом, столицу будоражат слухи по поводу перехода в желтую зону карантина.

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