В Украине продлят карантин. Что говорят в Минздраве

В конце лета карантин не закончится. Коллаж "Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране не закончится 31 августа, его будут продлевать. Однако пока не известно, на сколько времени.
Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1".
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"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.
По словам санврача, в некоторых областях ухудшается ситуация с коронавирусом. При этом в Киеве пока все в норме.
В каких областях "разгулялся" коронавирус:
- Луганская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Львовская.
Напомним, из-за ковида власти вводят новые правила въезда в Украину. Однако людям, которые уже вакцинировались, будет намного проще – подробнее о правилах читайте в материале "Сегодня".
Кроме того, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что работа школ будет зависеть от карантинной зоны региона. Если зеленая зона – все школы работают.
Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:
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