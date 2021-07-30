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В Украине продлят карантин. Что говорят в Минздраве

30 июля 2021 10:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Санврач объяснил, что сейчас к карантину привязывается много организационных мероприятий

В конце лета карантин не закончится. Коллаж "Сегодня"

В конце лета карантин не закончится. Коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране не закончится 31 августа, его будут продлевать. Однако пока не известно, на сколько времени.

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Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин.

По словам санврача, в некоторых областях ухудшается ситуация с коронавирусом. При этом в Киеве пока все в норме.

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В каких областях "разгулялся" коронавирус:

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Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Львовская.

Напомним, из-за ковида власти вводят новые правила въезда в Украину. Однако людям, которые уже вакцинировались, будет намного проще – подробнее о правилах читайте в материале "Сегодня".

Кроме того, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что работа школ будет зависеть от карантинной зоны региона. Если зеленая зона – все школы работают.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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