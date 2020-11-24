В Украине продолжает бушевать COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Только власти заявили о стабилизации ситуации, как количество больных снова увеличилось

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Как стало известно, по состоянию на утро 24 ноября в Украине подтвердили 12 287 новых случаев заражения коронавирусом (647 976 с начала эпидемии). За понедельник умерли 188 украинцев (11 263 с начала эпидемии), а выздоровели 8298 человек (299 358 с начала эпидемии).

Тем временем в Украине с 21 ноября снова прошел карантин выходного дня. В субботу и воскресенье закрылось практически все, кроме объектов критической инфраструктуры, продуктовых магазинов, аптек, почты и общественного транспорта. Украинцы, как обычно, "в штыки" восприняли ограничения правительства и, конечно же, не обошлось без нарушений. Смотрите фото и видео, как в Киеве полиция штрафовала нарушителей.

В то же время в Украине снова заговорили о полном локдауне. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам — это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. Названы две возможные даты тотального локдауна к Новому году.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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