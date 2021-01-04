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В Украине продолжает снижаться количество новых заразившихся COVID-19

4 января, 08:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 4158 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 078 251 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 73 украинца (всего – 18 927). Вылечить удалось 733 558 инфицированных (4693 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Турции заявили о создании прибора, диагностирующего COVID-19 за 10 секунд. Для этого сначала изо рта пациента берется мазок, который затем смешивается с раствором и добавляется в чип для обнаружения патогенов.

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Также напомним, ученые выяснили, что "британский" вариант COVID-19 не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, но заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Кроме того, Украина ожидает дополнительно 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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