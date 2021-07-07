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Остались без света из-за сильного ветра и гроз. Какие области Украины пострадали

7 июля 2021 9:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода продолжает бушевать в стране. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода натворила немало бед. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 7 июля оказался обесточенным 9 населенных пунктов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, без света остались люди в трех областях, а именно:

  • Киевская – 7 населенных пунктов;
  • Донецкая – 1 населенный пункт;
  • Кировоградская – 1 населенный пункт.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

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Кроме того, Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо.

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