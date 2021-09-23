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В Украине произошло землетрясение – какие области задело

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 сентября, 09:33
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Эксперты утверждают, что подземные толчки ощущались преимущественно в западных областях
В Украине зафиксировали землетрясение
В Украине зафиксировали землетрясение / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки больше всего ощущались в Тернопольской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Источник землетрясения находился на глубине 6 км. Его зафиксировали в в 06:17 на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Больше всего землетрясение ощущалось около города Чортков. Также подземные толчки почувствовали жители Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областей.

Насколько ощутимо такое землетрясение?

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По классификации утреннее землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются, а картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания.

На территории Тернопольской области зарегистрировано землетрясения 23 апреля 2020 и 28 мая 2019 годов с магнитудами 2,0.

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