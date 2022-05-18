В Украине прошел суд над оккупантом – появились новые подробности

Теперь российскому захватчику грозит от 10 лет до пожизненного заключения

Оккупант Шишимарин признал вину в расстреле мирного жителя Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупант Вадим Шишимарин признал вину в расстреле мирного жителя Украины. На судебном заседании прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Захватчик также заявил, что готов дать показания по делу.

Об этом сообщает УНИАН.

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На судебном заседании прокурор зачитал краткий обвинительный акт. Шишимарин подтвердил, что признает вину полностью. Он также заявил, что готов дать показания по делу.

Теперь Шишимарину грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

Что было раньше

21-летний Вадим Шишимарин служил в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Он был командиром отделения танковой дивизии. Следствие выяснило, что 28 февраля он убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

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Позже Шишимарина взяли в плен.

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