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В Украине проверят все райбольницы после трагического инцидента в Косово

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 02:03
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Министр внутренних дел Денис Монастырский сделал заявление
Монастырский требует от руководителей медучреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности/Коллаж: "Сегодня"
Монастырский требует от руководителей медучреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности/Коллаж: "Сегодня"

После взрыва кислородного баллона в Косовской райбольнице и последующего пожара в Украине во всех районных больницах проверят соблюдение пожарной безопасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Проверка медучреждений

Денис Монастырский отметил, было принято решение провести полный учет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц в Украине. Кроме того, вне очереди проверят заведения, а также проведут разъяснительную работу, чтобы не допустить подобных трагедий, которая произошла в Косово.

"Важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в "ковидных" отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", — написал министр в Facebook.

Соблюдение правил безопасности

Стоит отметить, что глава МВД требует от руководителей медицинских учреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности.

"Требую от руководителей медицинских учреждений организовать неукоснительное соблюдение правил противопожарной безопасности, которые запрещают иметь источники открытого огня в реанимационных отделениях, тем более где работает кислородное оборудование. Потому что от выполнения простых правил безопасности зависит жизнь как пациентов, так и врачей", — отметил Монастырский.

Коротко о взрыве в Косово

  • 28 декабря в палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон.
  • Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.
  • По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, из больницы эвакуировали 12 человек.
  • По состоянию на утро 29 декабря количество погибших составляет четыре человека.

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