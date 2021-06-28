Встряска Зеленского ушла в свисток? В Гостаможне вернули на работу подсанкционных сотрудников

Отстраненные таможенники вернулись на работу – в службе рассказали, почему это произошло

Таможенники, которых отстранили от работы из-за связи с контрабандистами под санкциями СНБО, вернулись на работу. Однако в таможне уверяют – их первыми проверят после перевода на контрактную форму работы.

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Об этом сообщили на сайте Государственной таможенной службы.

В апреле этого года опубликовали список подозреваемых в контрабанде. После этого в таможне начали проверку, сотрудничали ли эти люди с таможенниками, и отстранили от работы почти 200 человек. Часть людей уволилась, остальные вернулись на свои места.

В пресс-службе говорят, что законных оснований не возвращать их на службу нет. Сегодня производства почти завершены и срок отстранения истек.

А с 1 июля 70% всех работников переводятся на контрактную форму работы с полугодовым испытательным сроком. Тогда, пишут на сайте, начнутся более жесткие проверки сотрудников – первыми под них пойдут вышеупомянутые подозреваемые таможенники. Если их работа вызовет подозрение, за работу возьмется спецкомиссия. Она уже будет решать, отправлять ли их на проверку полиграфом. Если полиграф не пройдут, дело может дойти до увольнения.

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Напомним, Украина ввела санкции против десяти человек, причастных к контрабанде. Соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде.

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