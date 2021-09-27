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В Украине пять областей второй день соответствуют показателям оранжевой зоны

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
27 сентября, 10:42
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В регионах превышен допустимый показатель динамики госпитализаций
Сейчас худшая ситуация с динамикой госпитализаций в Тернопольской области/Фото: Коллаж: Сегодня
Сейчас худшая ситуация с динамикой госпитализаций в Тернопольской области/Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на понедельник, 27 сентября, пять регионов демонстрируют показатели оранжевой зоны карантина. Такая тенденция сохраняется второй день подряд. Вместе с тем в стране увеличивается смертность от COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

Нарушение динамики госпитализаций

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По данным Минздрава, показатели оранжевой зоны имеют Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская, Черкасская области. В них превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Тернопольской области, поскольку там динамика составляет 102,2%.

Превышение уровня заболеваемости

В перечисленных выше регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости COVID-19. Лидирующие позиции занимает Тернопольская область — 264, далее идет Донецкая — 228 и Днепропетровская — 194.

Какая же норма?

Норма динамики общего количества госпитализированных людей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на заболевание должна быть не более 50%. Норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

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