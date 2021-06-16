В Украине ранее закрытые резиденции чиновников превратят в туристические магниты. Что там будет

В Украине открывают ранее закрытые резиденции – Залесье, остров Бирючий, Конча Заспу. До этого обычные граждане не могли там отдыхать.
Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30".
По его словам, ранее в эти зоны могли попасть только чиновники, сейчас их открыли и будут делать из них новые туристические магниты.
Остров Бирючий
Остров находится в Херсонской области. Там ранее построили президентскую резиденцию, поэтому зона была закрыта.
Что сделают на острове:
- восстановят инфраструктуру;
- построят летние домики, где смогут переночевать отдыхающие;
- сделают комплекс бассейнов;
- будут развивать туристические маршруты.
Залесье
Залесье – огромный лесной комплекс под Киевом. Резиденция использовалась советскими чиновниками для отдыха.
"Сейчас у нас идет трансформация территории Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически укрепить это (открытие территории для всех, – Ред.). Мы поделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить отели", - сказал Тимошенко.
Он отметил, что в Залесье можно запросто встретить необычных животных и он сам один раз там отдыхал с семьей.
Конча Заспа
В этой резиденции также годами жили высокопоставленные чиновники. Однако некоторые власти заключали сомнительные договора и строили свои дома. Сейчас все эти договора проверяют.
Кончу Заспу откроют после того, как проведут аудит документации и подготовят территорию для отдыха граждан.
Напомним, в прошлом году для экскурсий открыли церемониальную резиденцию президента Украины в отреставрированном Мариинском дворце.