В Украине ранее закрытые резиденции чиновников превратят в туристические магниты. Что там будет

В Украине открывают ранее закрытые резиденции – Залесье, остров Бирючий, Конча Заспу. До этого обычные граждане не могли там отдыхать.

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Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30".

По его словам, ранее в эти зоны могли попасть только чиновники, сейчас их открыли и будут делать из них новые туристические магниты.

Остров Бирючий

Остров находится в Херсонской области. Там ранее построили президентскую резиденцию, поэтому зона была закрыта.

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Что сделают на острове:

восстановят инфраструктуру;

построят летние домики, где смогут переночевать отдыхающие;

сделают комплекс бассейнов;

будут развивать туристические маршруты.

Залесье

Залесье – огромный лесной комплекс под Киевом. Резиденция использовалась советскими чиновниками для отдыха.

"Сейчас у нас идет трансформация территории Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически укрепить это (открытие территории для всех, – Ред.). Мы поделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить отели", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что в Залесье можно запросто встретить необычных животных и он сам один раз там отдыхал с семьей.

Конча Заспа

В этой резиденции также годами жили высокопоставленные чиновники. Однако некоторые власти заключали сомнительные договора и строили свои дома. Сейчас все эти договора проверяют.

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Кончу Заспу откроют после того, как проведут аудит документации и подготовят территорию для отдыха граждан.

Напомним, в прошлом году для экскурсий открыли церемониальную резиденцию президента Украины в отреставрированном Мариинском дворце.