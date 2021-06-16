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В Украине ранее закрытые резиденции чиновников превратят в туристические магниты. Что там будет

16 июня 2021 14:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На открытых территориях смогут отдыхать все желающие – какими хотят сделать будущие туристические центры

В Украине открывают ранее закрытые резиденции – Залесье, остров Бирючий, Конча Заспу. До этого обычные граждане не могли там отдыхать.

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Об этом рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30".

По его словам, ранее в эти зоны могли попасть только чиновники, сейчас их открыли и будут делать из них новые туристические магниты.

Остров Бирючий

Остров находится в Херсонской области. Там ранее построили президентскую резиденцию, поэтому зона была закрыта.

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Что сделают на острове:

  • восстановят инфраструктуру;
  • построят летние домики, где смогут переночевать отдыхающие;
  • сделают комплекс бассейнов;
  • будут развивать туристические маршруты.

Залесье

Залесье – огромный лесной комплекс под Киевом. Резиденция использовалась советскими чиновниками для отдыха.

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"Сейчас у нас идет трансформация территории Залесья в национальный природный парк, чтобы юридически укрепить это (открытие территории для всех, – Ред.). Мы поделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить отели", - сказал Тимошенко.

Он отметил, что в Залесье можно запросто встретить необычных животных и он сам один раз там отдыхал с семьей.

Конча Заспа

В этой резиденции также годами жили высокопоставленные чиновники. Однако некоторые власти заключали сомнительные договора и строили свои дома. Сейчас все эти договора проверяют.

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Кончу Заспу откроют после того, как проведут аудит документации и подготовят территорию для отдыха граждан.

Напомним, в прошлом году для экскурсий открыли церемониальную резиденцию президента Украины в отреставрированном Мариинском дворце.

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