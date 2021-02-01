В Украине раскрыта агентурная сеть спецслужб РФ

В состав преступной группы входили активисты так называемой "русской весны"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

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Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о таких каналах:

"Легитимный";

"Резидент";

"Картель";

"Сплетница";

"Черный квартал";

"Политический расклад";

"Нетипичное Запорожье";

"Тремпель Харьков";

"Одесский фраер";

"Днепр live";

"Николаев live";

"Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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Фигурант дела лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов.

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен гривен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

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Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства.

По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявших в Telegram- каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации.

Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации.

Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "государственная измена".

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

У нее изъято электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской Республике.

СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.

Также заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала главу агентурной сети российских спецслужб в Украине.

Также напомним, в Украине раскрыта агентурная сеть Генштаба РФ.

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