В Украине расширили список лекарств от COVID-19

В Украине правительство расширило список медикаментов, которые применяют для лечения COVID-19.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований, утверждает Денис Шмигаль.
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"Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", – добавил премьер-министр Украины.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, медработников – 287.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4077 человек;
- летальных случаев – 595;
- выздоровели – 29 044 человека.
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