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В Украине расширили список лекарств от COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
24 ноября, 13:55
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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 325 новых случаев коронавирусной болезни
Лекарства изготавливают другие страны / Коллаж "Сегодня"
Лекарства изготавливают другие страны / Коллаж "Сегодня"

В Украине правительство расширило список медикаментов, которые применяют для лечения COVID-19.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований, утверждает Денис Шмигаль.

"Мы нацелены на то, чтобы наши граждане были среди первых, кто будет иметь доступ к инновационным и эффективным лекарственным средствам", – добавил премьер-министр Украины.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1183, медработников – 287.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4077 человек;
  • летальных случаев – 595;
  • выздоровели – 29 044 человека.

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