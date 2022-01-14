В Украине расширили список мест запрещенных для курения

В Украине увеличили количество мест, где запрещено курить. Сделать это можно только в специально отведенных местах.
Об этом сообщает Telegram-канал "Адвокат права".
Где нельзя курить?
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" запрещает курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.
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Так, курить запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Следует отметить, что курение также запрещено в аэропортах, за исключением специально отведенных для этого мест.
Факты о курении
- На нашей планете курят примерно 1,1 миллиарда человек;
- каждые 6 секунд в мире из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит каждый десятый случай смерти среди взрослых;
- за 1 секунду на Земле выкуривается 300 000 сигарет;
- табак убивает почти половину людей, потребляющих его;
- ежегодно от курения умирает 7,7 миллиона человек, из которых более 5 миллионов случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 – среди некурящих, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма;
- общая масса окурков на планете за 1 год составляет 2 520 000 тонн.
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