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В Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией – кого отстранят уже сегодня

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 06:00
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С 9 декабря привитыми должны быть работники еще трех категорий профессий
Отстраненным работникам не будут выплачивать зарплаты.
Отстраненным работникам не будут выплачивать зарплаты. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против коронавируса обязательна. Непривитые работники будут отстраняться.

Об этом напомнил главный санитарный доктор Игорь Кузин в Facebook.

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С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:

  • соцработники,
  • сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,
  • сотрудники стратегически важных предприятий.

Не первые отстранения

В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, не вакцинировавшихся от коронавируса.

Без прививки не пускали на работу работников таких учреждений:

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  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Условия отстранения от работы

Отстраненным не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. А вот увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой от коронавируса. Или ей нужна справка о противопоказаниях к вакцинации.

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