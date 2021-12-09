В Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией – кого отстранят уже сегодня

С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава по расширению перечня профессий, для которых прививка против коронавируса обязательна. Непривитые работники будут отстраняться.
Об этом напомнил главный санитарный доктор Игорь Кузин в Facebook.
С сегодняшнего дня обязательно должны быть привиты:
- соцработники,
- сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций,
- сотрудники стратегически важных предприятий.
Не первые отстранения
В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, не вакцинировавшихся от коронавируса.
Без прививки не пускали на работу работников таких учреждений:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.
Условия отстранения от работы
Отстраненным не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. А вот увольнять их не будут.
Вернуться на работу можно будет после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой от коронавируса. Или ей нужна справка о противопоказаниях к вакцинации.
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