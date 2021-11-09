В Украине расширили список профессий с обязательной вакцинацией: кому еще нужно привиться

Работники, которые не сделають прививку против COVID-19, будут отстранены от работы

Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав расширил список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Обязательную вакцинацию вводят для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Отстранения от работы

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.

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Кто сейчас должен сделать прививку

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

работники местных государственных администраций и структурных подразделений;

работники заведений высшего, послевузовского, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, заведений специального образования.

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