В Украине растет число тяжелых случаев и рецидивов COVID-19

В Украине с осени увеличивается количество тяжелых больных COVID-19 в возрасте 40-65 лет. Причем с середины ноября, несмотря на снижение общего количества случаев заболевания, все больше фиксируется тяжелой формы коронавируса, а также рецидивов после выписки.
Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в Facebook.
"На фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", – написала она.
Кроме того, по ее словам, растет число рецидивов после выписки из стационара, требующих повторной госпитализации и возобновления терапии.
В то же время количество выздоравливающих больных в возрасте 75-85 лет и более также увеличивается.
Инфекционист рассказала, что тенденция к росту тяжелых случаев среди заболевших COVID-19 наметилась еще с сентября, в основном в возрастной группе 40-65 лет.
Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.
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