В Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов должна составлять не более 50%

В 10 регионах превышен показатель уровня госпитализации больных на COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

По состоянию на утро, 18 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако в 10 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализации больных на COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

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Индикаторы определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 № 1236

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Этот показатель превышен в областях:

Винницкой – 66,3%

Днепропетровской – 69,0%

Закарпатской – 65,9%

Луганской – 71,5%

Львовской – 68,6%

Николаевской – 105,1%

Ровенской области – 82,5%

Сумской – 56,7%

Харьковской – 59,0%

Хмельницкой – 51,3%

Более полутысячи учебных заведений Киевщины может прекратить работу

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Ранее мы сообщали, что более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу, так как они не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

Только 535 учебных заведений Киевской области из 1255 готовы продолжать работу после того, как регион переведут в желтую зону эпидемической опасности. Функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.

"Принято жесткое, но справедливое решение — в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов", — заявил по этому поводу глава Киевской ОГА Василий Володин.

Володин также отметил, что вопрос о вакцинации важен, в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов.

"Подчеркну, что вопрос стоит ребром – они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", – добавил Володин.

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Напомним, что определять "Дельту" станет проще – Украина получила новое оборудование для определения штаммов.

Также напомним, что Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.