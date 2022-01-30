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В Украине разбушевалась непогода – какие области остались без света

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 08:51
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На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Несколько регионов Украины остались без света из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
Несколько регионов Украины остались без света из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 30 января в Украине несколько областей остались без электричества. Это связано с плохими погодными условиями на территории страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

В результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях:

  • Житомирская – 53
  • Хмельницкая – 7
  • Закарпатская – 3

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Не выдержал урагана. В Хмельницкой области рухнул огромный крест

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр вблизи Бакотского монастыря.

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Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.


В Бакоте разбился крест из-за ветра. Фото: Андрей Попик

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