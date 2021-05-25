В Украине разрабатывают вакцину от коронавируса: срок окончания испытаний (видео)

Преимущество украинского препарата в том, что он не содержит генетического материала возбудителя

В Украине разрабатывают вакцину от коронавируса. Фото: скрин

Разработка новых препаратов в сжатые сроки! Пандемия коронавируса стимулировала развитие медицины во всем мире. Украина – не исключение. Киевский институт биохимии имени Палладина впервые за свою историю разрабатывает вакцину, а именно – от COVID-19. Какой она будет – узнавала корреспондент Юлия Покидина.

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В этой лаборатории последние 30 лет столичные ученые изучают дифтерии. Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.

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"Сегодня мы взялись за разработку вакцины против коронавируса, используя те же самые подходы, используемые при разработке противодифтерийной вакцины", – говорит заведующий лабораторией иммунобиологии института биохимии имени Палладина Денис Хижина.

Видео: Сегодня

В разработке институт биохимии имени Палладина применяет не традиционные подходы, как Пфайзер или АстраЗенека. Украинцы используют другую, субодиничную вакцину.

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"Это вакцина, основанная на самых белках коронавируса, которые собственно являются антигенами, которые вызывают иммунный ответ, и могут защищать организм от соответствующей инфекции", – рассказывает Денис Хижина.

Преимущество отечественного препарата в том, что он не содержит генетического материала возбудителя. Поэтому не будет провоцировать организм человека к неожиданной реакции. К тому же, это вакцина – два в одном.

"Она будет иммунизировать одновременно и против дифтерии и против коронавируса. То есть будет двойной иммунитет", – добавляет заведующий.

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Институт впервые работает над подобной разработкой. Поэтому в отличие от иностранных коллег, нашим ученым приходится все делать с нуля.

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"Сейчас мы отрабатываем создания прототипа вакцины. Нам что нужно? Масштабирования этой технологии и внедрение в фармацевтическую или биотехнологическую промышленность", – говорит директор института биохимии имени Палладина Сергей Комиссаренко.

Создать вакцину – не самая сложная задача, говорят ученые. Главное – чтобы она успешно прошла все этапы испытаний.

"Я думаю, что наши исследования будут завершены до конца этого года. Мы вообще являемся свидетелями фантастического, беспрецедентного прогресса без всякого преувеличения наук о жизни, которые сейчас закладывают основу современной медицины", – рассказывает Сергей Комиссаренко.

Борьба с пандемией стимулировала развитие новых методов лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых и даже онкозаболеваний. Об этом и другом Сергей Комиссаренко, директор института биохимии имени Палладина, поделился во время прямой трансляции в Фонде Рината Ахметова.

Сергей Комиссаренко – один из двадцати семи экспертов, которых привлекли к проекту "Спроси у доктора".

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"Я полностью поддерживаю ваш проект, он мне интересен. Информация должна быть максимально объективной, максимально прозрачной и нужно разговаривать с людьми, которые знают, о чем они говорят", – говорит директор института биохимии.

Полную трансляцию можно посмотреть на Youtube-канале и на странице Facebook Фонда Рината Ахметова. Видео проекта уже посмотрели более 9 миллионов раз.

Ранее мы писали, что с 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации.

Напомним, что несмотря на то, что ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.