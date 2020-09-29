В Украине разработали новые гранаты для "подствольников" и АГС (фото)

В Украине продолжают создавать новые виды гранат для украинской армии. На этот раз Министерство обороны тестирует отечественный боеприпас для подствольных и автоматических гранатометов.
Об этом сообщает Defense Express.
Речь идет о гранатах ВОГ-17В и ВОГ-40В для автоматических гранатометов типа АГС-17 (автоматический гранатомет станковый) и подствольных гранатометов типа ГП-25 соответственно.
В основе новых боеприпасов украинского производства лежит новый взрыватель ВМГ-МВ. Он является универсальным и благодаря своим компактности, надежности и эксплуатационным характеристикам и используется во всех типах боеприпасов к автоматическим и подствольным гранатометам, в том числе и тем, что соответствуют стандартам НАТО.
Отмечается, что тактико-технические характеристики новых украинских боеприпасов в целом соответствуют советским боеприпасам. Однако новый украинский аналог обеспечивает лучшие параметры по точности и кучности стрельбы благодаря технологичности производства и применению современных материалов, а также стабильных взрывчатых веществ европейского производства.
Как сообщали новости "Сегодня", также в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Конструкторы отмечают, что авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.
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