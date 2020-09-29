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В Украине разработали новые гранаты для "подствольников" и АГС (фото)

29 сентября, 05:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский аналог более точный в сравнении со старыми советскими гранатами

В Украине продолжают создавать новые виды гранат для украинской армии. На этот раз Министерство обороны тестирует отечественный боеприпас для подствольных и автоматических гранатометов.

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Об этом сообщает Defense Express.

Речь идет о гранатах ВОГ-17В и ВОГ-40В для автоматических гранатометов типа АГС-17 (автоматический гранатомет станковый) и подствольных гранатометов типа ГП-25 соответственно.

Новые гранаты ВОГ-17В для АГС

В основе новых боеприпасов украинского производства лежит новый взрыватель ВМГ-МВ. Он является универсальным и благодаря своим компактности, надежности и эксплуатационным характеристикам и используется во всех типах боеприпасов к автоматическим и подствольным гранатометам, в том числе и тем, что соответствуют стандартам НАТО.

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ВОГ-40В для подствольных гранатометов

Отмечается, что тактико-технические характеристики новых украинских боеприпасов в целом соответствуют советским боеприпасам. Однако новый украинский аналог обеспечивает лучшие параметры по точности и кучности стрельбы благодаря технологичности производства и применению современных материалов, а также стабильных взрывчатых веществ европейского производства.

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Как сообщали новости "Сегодня", также в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Конструкторы отмечают, что авиабомбу можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.

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